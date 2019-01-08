«الأعلى للدولة» يبحث مع مجلس التخطيط التصور النهائي للملتقى الوطني

المجلس الأعلى للدولة يجتمع بأعضاء مجلس التخطيط الوطني (مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة)

عقد فريق العمل المكلف من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس التخطيط الوطني، لاستعراض الآراء والمقترحات حول التصور النهائي للملتقى الوطني المرتقب عقده برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار بيان نشره مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة إلى أنّ «المجلس يُثمّن تلبية دعوة مجلس التخطيط الوطني، وهو بيت الخبرة والكفاءة لكل الليبيين، لمشاركته وإبداء رأيه للخروج برؤية شاملة وواضحة حول المشاركة في الملتقى الوطني للوصول إلى توافق حقيقي».

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

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ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

المجلس الأعلى للدولة يجتمع بأعضاء مجلس التخطيط الوطني (مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة)

المجلس الأعلى للدولة يجتمع بأعضاء مجلس التخطيط الوطني (مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة)