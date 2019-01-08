الحكومة الموقتة: تسليم آليات وأسلحة لقوة تأمين الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 08 يناير 2019, 04:39 مساء
تسليم آليات وأسلحة وعتاد وسيارات إسعاف وسيارات نقل وقود لقوة تأمين الجنوب الليبي

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، تسليم آليات وأسلحة خاصة بقوة تأمين الجنوب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس لجنة أزمة الجنوب عبد الرحمن الأحيرش، وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأنهت الحكومة الموقتة تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتها بسط الأمن في الجنوب الليبي.

وأعلن وزير الداخلية أن هاتين القوتين جرى تجهيزهما بتعليمات رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا

وقال إن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص 100 مليون دينار ليبي لاستتباب الأمن في الجنوب، جرى بها تجهيز أكثر من 100 عربة ذات دفع رباعي محملة بجميع أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل.

وأشار إلى أن هذه العربات المسلحة زودت بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر.

كما أوضح أن هاتين القوتين هما فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالجنوب الليبي، وفرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجنوب الليبي على أن تكون تبعيتهما المباشرة لوزير الداخلية.

وقال بوشناف إنه «على الرغم من الانقسام السياسي وتعدد الاصطفافات، إلا أن الحكومة الموقتة ووزارة الداخلية لن تترك الجنوب تعصف به عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وعصابات الحرابة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات إضافة إلى الإرهاب».

تسليم آليات وأسلحة وعتاد وسيارات إسعاف وسيارات نقل وقود لقوة تأمين الجنوب الليبي
تسليم آليات وأسلحة وعتاد وسيارات إسعاف وسيارات نقل وقود لقوة تأمين الجنوب الليبي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية