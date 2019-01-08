الحكومة الموقتة: تسليم آليات وأسلحة لقوة تأمين الجنوب

تسليم آليات وأسلحة وعتاد وسيارات إسعاف وسيارات نقل وقود لقوة تأمين الجنوب الليبي

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، تسليم آليات وأسلحة خاصة بقوة تأمين الجنوب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس لجنة أزمة الجنوب عبد الرحمن الأحيرش، وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأنهت الحكومة الموقتة تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتها بسط الأمن في الجنوب الليبي.

وأعلن وزير الداخلية أن هاتين القوتين جرى تجهيزهما بتعليمات رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

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وقال إن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص 100 مليون دينار ليبي لاستتباب الأمن في الجنوب، جرى بها تجهيز أكثر من 100 عربة ذات دفع رباعي محملة بجميع أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل.

وأشار إلى أن هذه العربات المسلحة زودت بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر.

كما أوضح أن هاتين القوتين هما فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالجنوب الليبي، وفرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجنوب الليبي على أن تكون تبعيتهما المباشرة لوزير الداخلية.

وقال بوشناف إنه «على الرغم من الانقسام السياسي وتعدد الاصطفافات، إلا أن الحكومة الموقتة ووزارة الداخلية لن تترك الجنوب تعصف به عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وعصابات الحرابة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات إضافة إلى الإرهاب».

تسليم آليات وأسلحة وعتاد وسيارات إسعاف وسيارات نقل وقود لقوة تأمين الجنوب الليبي

تسليم آليات وأسلحة وعتاد وسيارات إسعاف وسيارات نقل وقود لقوة تأمين الجنوب الليبي