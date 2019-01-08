«النواب» يوافق على إلغاء تبعية الجفرة لإقليم طرابلس

مجلس النواب (الإنترنت)

وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مذكرة قدمها نواب ممثلون عن إقليم فزان، تطالب بإلغاء تبعية منطقة الجفرة لإقليم طرابلس في قانون الاستفتاء، وأحالتها رئاسة البرلمان إلى اللجنة التشريعية لإقرار صيغة التغيير اللازمة.

وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن حضور جلسة اليوم وعددهم 90 نائبًا ناقشوا أيضًا بعض القضايا الداخلية للمجلس، ومنها إعادة تشكيل اللجان ووضع حد للنواب المتغيبين، قبل أن تُعلق الجلسة للاستكمال الأسبوع بعد المقبل.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة المقررة الأسبوع بعد المقبل ستتناول قانوني انتخاب رئيس البلاد وتنظيم عمل النقابات والاتحادات والروابط.