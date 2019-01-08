قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 08 يناير 2019, 03:41 مساء
مخدر الحشيش الذي عثر عليه في ميناء مصراتة. (مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة)

أعلن رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بمصراتة، فتحي مخلوف، أن التحقيقات في قضية ضبط ثمانية أطنان من مخدر الحشيش، بميناء مصراتة الأسبوع الجاري، تتواصل حاليًا حول هوية وتفاصيل الشركة التي حملت الشحنة المضبوطة اسمها.

وأوضح مخلوف، في تصريحات اليوم الثلاثاء إلى «بوابة الوسط»، أن الشحنة المضبوطة والتي تقدر بثمانية أطنان من الحشيش، كانت مقسمة على ثماني حاويات (20 قدمًا)، على متن الباخرة «كابيلا»، القادمة من إسبانيا ترانزيت عبر مالطا.

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وأضاف أن الشحنة ضبطت بتاريخ الثالث من يناير، وتم التحفظ عليها والباخرة التي حملتها من قبل النيابة العامة مصراتة للمعاينة، ومن ثم إتلاف محتواها أول من أمس، في حضور النيابة العامة، وجهاز الخبرة القضائية، وقوة الدعم الخاص، وغرفة العمليات المشتركة، وجهاز المباحث العامة بالمنطقة.

ولفت مخلوف إلى أن الشحنة سُجلت بمستندات رسمية على أنها «نايلون صوبات»، باسم شركة «أنوار المدينة» لاستيراد مواد التنظيف، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع منظومة مكتب الرمز الإحصائي، المختص بالسجلات التجارية لكافة الشركات الرسمية، لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الشركة.

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