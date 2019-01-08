حقل الفارغ يستكمل ثاني آباره بمعدلات إنتاج 24 مليون قدم مكعبة من الغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تمكن شركة الواحة من إعادة تكملة البئر الأفقية (ب ب 14 -59) بحقل الفارغ (60 كلم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو)، وهو الثاني الذي تتم إعادة استكمالها في الطبقة الحاوية للغاز.

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وأوضحت المؤسسة، في بيان على موقعها، أن شركة الواحة أكملت البئر بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، وأن الاختبارات الأولية أبدت معدلات إنتاج وصلت إلى 24 مليون قدم مكعبة من الغاز و1500 برميل من المكثفات في اليوم، باستعمال خانق 64/64 بوصة.

وتمكنت «الواحة» في نوفمبر الماضي من إعادة استكمال البئر (ب ب -10-59) بمعدلات إنتاج وصلت إلى 33 مليون قدم مكعبة في اليوم، ومعدل مكثفات وصل إلى 1400 برميل في اليوم.

ووفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط، تستهدف الشركة بدء التجارب التشغيلية لحقل الفارغ مع نهاية الربع الأول من هذه السنة.

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ومن المقرر لحقل الفارغ أن يعمل على إمداد محطة السرير للكهرباء بالغاز، بما يسهم في زيادة إنتاجها واستقرار الطاقة الكهربائية والتقليل من طرح الأحمال اليومية بالمنطقة، وفق تصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في ديسمبر الماضي، والذي توقع الانتهاء من تطوير الحقل مع منتصف الربع الثاني من العام 2019.