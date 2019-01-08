حقل الفارغ يستكمل ثاني آباره بمعدلات إنتاج 24 مليون قدم مكعبة من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 08 يناير 2019, 02:44 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تمكن شركة الواحة من إعادة تكملة البئر الأفقية (ب ب 14 -59) بحقل الفارغ (60 كلم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو)، وهو الثاني الذي تتم إعادة استكمالها في الطبقة الحاوية للغاز.

اقرأ أيضًا: خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)

وأوضحت المؤسسة، في بيان على موقعها، أن شركة الواحة أكملت البئر بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، وأن الاختبارات الأولية أبدت معدلات إنتاج وصلت إلى 24 مليون قدم مكعبة من الغاز و1500 برميل من المكثفات في اليوم، باستعمال خانق 64/64 بوصة.

وتمكنت «الواحة» في نوفمبر الماضي من إعادة استكمال البئر (ب ب -10-59) بمعدلات إنتاج وصلت إلى 33 مليون قدم مكعبة في اليوم، ومعدل مكثفات وصل إلى 1400 برميل في اليوم.

ووفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط، تستهدف الشركة بدء التجارب التشغيلية لحقل الفارغ مع نهاية الربع الأول من هذه السنة.

اقرأ أيضًا: صنع الله: تطوير حقل الفارغ سينتهي منتصف الربع الثاني للعام 2019

ومن المقرر لحقل الفارغ أن يعمل على إمداد محطة السرير للكهرباء بالغاز، بما يسهم في زيادة إنتاجها واستقرار الطاقة الكهربائية والتقليل من طرح الأحمال اليومية بالمنطقة، وفق تصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في ديسمبر الماضي، والذي توقع الانتهاء من تطوير الحقل مع منتصف الربع الثاني من العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منع الرياضيين من تناول القهوة