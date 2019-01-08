«الرئاسي» يُسمي 793 مفتشًا عمّاليًا وبالوظيفة العامة ويمنحهم الضبط القضائي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 08 يناير 2019, 01:12 مساء
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (صفحة المجلس بفيسبوك)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتسمية مفتشيين عمّاليين في وزارة العمل والتأهيل، بلغ عددهم 582 مفتّش عمل. كما أصدر قرارًا آخر بتسمية 211 من مفتشي الوظيفة العامة، وفق ما أورد مكتب الإعلام والتواصل التابع للمجلس.

ونصت المادة رقم (1) في كلا القرارين على منح صفة ضبط مأموري الضبط القضائي عند تنفيذ المذكورين اختصاصاتهم المقررة بالمادة (183) من القانون رقم (12) لسنة 2010.

ويأتي هذا الإجراء خطوة في إطار تفعيل الاختصاصات الخاصة بإدارتي التفتيش الوظيفي والعمّالي للقيام بدورهما حسب ما أقرّه القانون المشار إليه أعلاه.

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