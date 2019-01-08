ارتفاع جديد للدولار واليورو في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 12:55 مساء

ارتفعت أسعار صرف عملات دولية وعربية مقابل الدينار في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 4.39 دينار، مقابل 4.36 دينار، بفارق 3 قروش، حسب صفحات ومتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد اليورو بفارق 4 قروش مسجلًا 5 دنانير اليوم، في مقابل 4.96 دينار أمس، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.45 دينار مقابل 5.40 دينار أمس، بفارق 5 دنانير.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.81 دينار، في حين صعد الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين مسجلًا 1.44 دينار ليبي مقابل 1.42 دينار ليبي.

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