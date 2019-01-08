ارتفاع جديد للدولار واليورو في السوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف عملات دولية وعربية مقابل الدينار في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 4.39 دينار، مقابل 4.36 دينار، بفارق 3 قروش، حسب صفحات ومتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد اليورو بفارق 4 قروش مسجلًا 5 دنانير اليوم، في مقابل 4.96 دينار أمس، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.45 دينار مقابل 5.40 دينار أمس، بفارق 5 دنانير.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.81 دينار، في حين صعد الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين مسجلًا 1.44 دينار ليبي مقابل 1.42 دينار ليبي.