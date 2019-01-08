«بلدي بني وليد» يبحث صرف رواتب هيئة تدريس جامعة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 12:40 مساء
جانب من اجتماع المجلس البلدي بني وليد (صفحة المجلس البلدي)

عُقد اجتماع في ديوان المجلس البلدي بني وليد، لمناقشة العراقيل التي تحول دون صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس المعينين بجامعة المدينة، وفق قرار الجامعة رقم (119) لمدة قاربت الثلاث سنوات، وآخر مستجدات إعداد الملاك الوظيفي للجامعة.

حضر الاجتماع عميد بلدية بني وليد سالم أعليوان، ورئيس جامعة بني وليد عبدالحميد الشندولي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الشندولي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة بالتواصل مع وزارة التعليم لصرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس في القرار المعني.

وأضاف الشندولي أن لجنة مشكلة من قبل إدارة الجامعة تتولى معالجة القصور في الملاك الوظيفي نظرًا لعدم تضمين عدد من أعضاء هيئة التدريس بالملاك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منع الرياضيين من تناول القهوة