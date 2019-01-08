«بلدي بني وليد» يبحث صرف رواتب هيئة تدريس جامعة المدينة

جانب من اجتماع المجلس البلدي بني وليد (صفحة المجلس البلدي)

عُقد اجتماع في ديوان المجلس البلدي بني وليد، لمناقشة العراقيل التي تحول دون صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس المعينين بجامعة المدينة، وفق قرار الجامعة رقم (119) لمدة قاربت الثلاث سنوات، وآخر مستجدات إعداد الملاك الوظيفي للجامعة.

حضر الاجتماع عميد بلدية بني وليد سالم أعليوان، ورئيس جامعة بني وليد عبدالحميد الشندولي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الشندولي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة بالتواصل مع وزارة التعليم لصرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس في القرار المعني.

وأضاف الشندولي أن لجنة مشكلة من قبل إدارة الجامعة تتولى معالجة القصور في الملاك الوظيفي نظرًا لعدم تضمين عدد من أعضاء هيئة التدريس بالملاك.