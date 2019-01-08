تعاون أمني بين «داخلية الوفاق» و«سكوتلانديارد»

وزير الداخلية المفوض ومندوب شرطة «اسكتلانديارد» لشؤون الإرهاب. (وزارة الداخلية)

استقبل وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء مندوب شرطة «سكوتلانديارد» لشؤون الإرهاب والتدريب ريتشارد كلارك.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحث أوجه التعاون الأمني بين وزارة الداخلية و«سكوتلانديارد»، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وفي نوفمبر الماضي تعهد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بترحيل هاشم العبيدي شقيق منفذ تفجير مانشستر إلى بريطانيا.

وعقب هذا الإعلان، أفادت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، بأن الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة وافقت على تدريب قوات الشرطة الليبية.