مدير الأمن المركزي يدعو إلى الالتزام بالزي الرسمي للشرطة

مدير إدارة الأمن المركزي خلال لقاء برؤساء المكاتب بالإدارة العامة في مقرها بطرابلس. (وال)

شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله على ضرورة التزام جميع منتسبي الإدارة بالضبط والربط والتقيد بارتداء الزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة لإظهار هيبة رجال الأمن والشرطة ولإبراز الصورة المثلى للوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير إدارة الأمن المركزي الاثنين برؤساء المكاتب بالإدارة العامة في مقرها بطرابلس، وفق وكالة الأنبياء الليبية (وال) في طرابلربس.

وناقش اللقاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل الإدارة بغية العمل على تذليلها. وأكد فتح الله ان الإدارة تسعى للرفع من الآداء للنهوض بمستوي أفضل للمهام المناطة بها.