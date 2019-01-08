واشنطن تعزز قدرات تونس في التحقيق مع «العائدين» من ليبيا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (فرانس برس)

أكد المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد في تونس دونالد ارمين بلوم، دعم واشنطن لتحقيقات مع «المتطرفين» العائدين من ليبيا مع محاكمتهم وسجنهم.

ويرجح أن يخلف بلوم الذي يشغل القائم بالأعمال بمكتب ليبيا الخارجي السفير الأميركي لدى تونس دانيال روبنستين، بعدما صادق الكونغرس الأميركي مطلع هذا الشهر على تعيين خليفة له في المنصب.

وقال دونالد بلوم، في خطاب ألقاه قبيل المصادقة لترشيحه في المنصب، إن الحكومة التونسية تواجه تحدي محاسبة مواطنيها الذين سافروا إلى ليبيا والعراق وسورية، للمشاركة في أعمال «إرهابية».

وكشف بهذا الخصوص عمل ودعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة التونسية لتعزيز قدراتها في التحقيق مع هؤلاء الأفراد ومحاكمتهم وسجنهم.

وأشار إلى أن تونس عضو في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم «داعش»، وأنّها عملت مع الولايات المتحدة لتمكين قطاع الأمن من تأمين الأراضي التونسية واحترام سيادة القانون.

وشدد بلوم على استمرار دعم العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، مذكّرا بالأركان الثلاثة في العلاقة بين البلدين وهي الشراكة الأمنية والتعاون الاقتصادي والدعم السياسي.

ولم يتم الإعلان عن تسمية الدبلوماسي دونالد بلوم بصفة رسمية على رأس السفارة الأميركية بتونس، واقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أغسطس الماضي.

وبالنسبة لحقوقيين تونسيين المرشح الجديد لمنصب السفير الأميركي يعد واحدا من الشخصيات التي لعبت دورا في «صفقة القرن»، بعدما تولى منصب قنصل عام بقنصلية للولايات المتحدة بالقدس المحتلة بين عامي 2015 و2018 اعتبر أحد مهندسي الملف.

وشغل من قبل منصب المستشار السياسي في السفارة الأميركية في كابول (أفغانستان)، وكان وزيرا مستشارا للشؤون الاقتصادية والسياسية في السفارة الأميركية في القاهرة.

كما شغل المنصب المدني كمدير مشارك في خلية الاشتباك للقوة الاستراتيجية متعددة الجنسيات في بغداد من 2007 إلى 2008.

ويصادف الاهتمام الأميركي بالمتطرفين العائدين غياب الأرقام الرسمية عن عدد «الإرهابيين التونسيين» الذين تراجعوا عن النشاط «المسلح» في ليبيا ودخلوا البلاد منذ عام 2012 إلى اليوم، وأن قدرتهم وزارة الداخلية عام 2016 بـ800 متطرفا عادوا من «بؤر التوتر».

لكن ما يهم الرأي العام التونسي حاليا والدول الغربية أهلية سجون البلاد لاستيعاب مئات «الإرهابيين»، إن عادوا من مناطق القتال في ليبيا وسورية والعراق واليمن، وسط رفض أغلبية المنظمات الحقوقية والأحزاب التونسية فكرة سن قانون التوبة.