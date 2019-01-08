وزير تعليم الوفاق يبحث مع وفد مزدة تسوية اﻷوضاع الوظيفية للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 01:50 صباحا
وزير تعليم الوفاق عبد الجليل، خلال اجتماعه مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في ملتقها الأول لمكاتب التفتيش التربوي. (صورة من تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل، مع وفد مشايخ وأعيان بلدية مزدة، المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اﻻثنين بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس بحضور عميد البلدية امحمد مسعود.

تناول اللقاء العراقيل والمختنقات ﻻسيما فيما يخص تسوية اﻷوضاع الوظيفية للمعلمين وإجراء الصيانة لبعض المدارس.

وطالب الوفد بضرورة استكمال مشاريع المباني التعليمية المتوقفة بالمنطقة بشكل عام.

وبين الوزير بضرورة العمل على إعداد كراسة مبدئية للمقايسات للمدارس التي تحتاج لصيانة عن طريق مكتب المشروعات بالبلدية التابع لمصلحة المرافق التعليمية بالوزارة لرصدها والعمل على صيانتها، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية بالبلدية.

واتفق الحاضرون على أن تقوم وزارة التعليم بزيارة ميدانية خلال اﻷيام القادمة للوقوف عن كثب على سير العملية التعليمية بالبلدية.

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