الصيادلة بطبرق تنظم ندوة حول آخر البحوث العلمية المقدمة حول تداخل الأدوية

نقابة الصيادلة بطبرق. (الإنترنت)

نظمت نقابة الصيادلة بطبرق أمس الإثنين بقاعة فندق باب طبرق، ندوة علمية بعنوان «تداخل الأدوية والجينات الوراثية وكيفية العمل على بحوث التخرج وشرح البحوث العلمية حول النباتات بصورة عامة».

وقال عضو نقابة الصيادلة وعضو اللجنة المنظمة للندوة الدكتور رضا الفارسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الندوة كانت بعنوان «تداخل الأدوية والجينات الوراثية وكيفية العمل على بحوث التخرج وشرح بحوث علمية حول النباتات بصورة عامة»، يلقيها الدكتور حسين الرابطي عضو هيئة التدريس بجامعة سيسكتشوان Saskatchewan الكندية.

وأضاف الفارسي أن الندوة تهدف إلى إطلاع طلبة ومعيدي وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة طبرق على آخر البحوث العلمية المقدمة حول تداخل الأدوية ومواكبة الجامعات المتطورة في مجال الأدوية والعقاقير الطبية.

حضر الندوة رئيس وأعضاء نقابة الصيادلة في طبرق وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وعدد من أصحاب الصيدليات الخاصة في بلدية طبرق.

نقابة الصيادلة بطبرق. (الإنترنت)

نقابة الصيادلة بطبرق. (الإنترنت)