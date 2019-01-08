إصابة مدني بطلق ناري في عملية سطو مسلح بالكفرة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 08 يناير 2019, 12:20 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي المواطن عبدالله فهمي التباوي، مصابًا بطلق ناري تعرَّض له أثناء عملية سطو مسلح بمدينة الكفرة، جنوب شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» «إنَّ التباوي (30 عامًا) أُصيب بعيار ناري في البطن في حادثة سطو مسلح بالكفرة، وجرى نقله إلى بنغازي بعد تلقيه الإسعافات الأولية».

وأوضحت البرغثي أنَّ التباوي يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وحالته الصحية «مستقرة».

وتعاني المدن الليبية كافة فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، جراء إطلاق الرصاص العشوائي، والمشاجرات والسطو المسلح بسبب الانفلات الأمني.

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