سلامة يشيد بوقوف الجزائر بحزم إلى جانب التوفيق بين الليبيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 07 يناير 2019, 11:38 مساء
المبعوث الأممي غسان سلامة. (الإنترنت)

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أي مسئول في البلاد لأخذ القرب الجغرافي مع الجزائر بعين الاعتبار، مشيدا وقوفها بحزم إلى جانب مسعى التوفيق بين الليبيين.

وقال سلامة خلال وصوله الجزائر مساء الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، إنه بحث التطورات في ليبيا والمراحل المقبلة في الخطة الأممية للخروج بنتائج ملموسة.

ونفى المبعوث الأممي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية عبد القادر مساهل، انقطاع الاتصالات بين البعثة الأممية في ليبيا والمسؤولين الجزائريين، مرجعًا الاستمرار في التنسيق بين الطرفين إلى القرب الجغرافي بين الجزائر الذي يعد «حملا ثقيلا» على عاتق الجزائر ويتطلب من أي مسئول في ليبيا أن «يأخذه بعين الاعتبار»، وفق قوله.

وشدد غسان سلامة على أهمية الاستفادة من خبرة مساهل لمعرفته الشخصية لعدد من القادة الليبيين، وقصد مواصلة المساعي للدفع قدمًا بالعملية السياسية نحو الأمام في ليبيا.

ووصف مبعوث الأمم المتحدة موقف الجزائر من حل الأزمة بالدور المقبول باعتباره «حياديًا وشرعيًا».

من جانبه، أكد مساهل أن «مشاوراته مع سلامة تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا والمراحل المقبلة في الخطة الأممية للخروج بنتائج ملموسة».

وجدد الوزير الجزائري، استعداده التام لمرافقة الليبيين في حل أزمة بلادهم، مضيفا أن «الجزائر ودول الجوار في حاجة لاستقرار الوضع في ليبيا ولأمنها ووحدتها».

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