بلدي صبراتة: انطلاق فريق عمل لحل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 10:40 مساء

انطلق مساء اليوم الاثنين، فريق من التابعين لشركة المياه والصرف الصحي صبراتة، للعمل على حل مشاكل الصرف الصحي داخل المدينة، ومعالجة الانسدادات التي تسببت في فيضان مياه الصرف في بعض الشوارع بالمدينة.

وقال المجلس البلدي صبراتة، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه استجابة من المجلس البلدي صبراتة لشكاوى المواطنين، وحرصا منا على بيئة صحية وبنية تحتية افضل، فإن العمل على حل مشاكل الصرف الصحي، سيستمر حتى الانتهاء منها نهائياً.

وتابع المجلس البلدي صبراتة، أن العاملين بالشركة سيتوجهون بدعوة للمواطنين للمحافظة على مسالك التصريف وعدم رمي مايتسبب في انسدادها.

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