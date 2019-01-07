«داخلية الموقتة» تشرع في إجراءات الفحص الطبي للمجندين الجدد بمديرية أمن جالو

وصول اللجنة الطبية الى مديرية أمن جالو لإجراء الفحص الطبي للمجنديين الجدد (بوابة الوسط)

شرعت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، بإجراء المقابلات الشخصية وإجراءات الفحص الطبي للمجندين الجدد بمديرية أمن جالو.

وقال رئيس إدارة التجنيد بوزارة الداخلية عقيد سالم الشلماني في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن اللجنة أجرت الفحوصات الطبية لاكثر من 140 متقدمًا من مختلف المناطق الواحات جالو واجلة واجخرة وإجدابيا، مشيرًا إلى أن المتقدمين سيخضعون إلى دورة تدريبية بعد استيفاء بيانتهم الشخصية وملفاتهم وإحضار شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والاطلاع على سلوكهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضح الشلماني، أن الكشف الطبي تضمن تحليل المخدرات والتحليل الثلاثي واللياقة الصحية، مضيفًا أن هذه الإجراءات تأتي بناء على قرار وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعطاء الإذن لمديرية أمن جالو بفتح باب الانتساب إلى 300 شرطي.

تأتي هذه الدورة في إطار خطة وزارة الداخلية بدعم مديريات الجنوب الشرقي لليبيا بسبب ما تعانيه من نقص في عدد الأفراد والإمكانيات لمكافحة الظواهر السلبية والتهريب والهجرة غير القانونية القادمة من دول الجوار.

وصول اللجنة الطبية الى مديرية أمن جالو لإجراء الفحص الطبي للمجنديين الجدد (بوابة الوسط)

وصول اللجنة الطبية الى مديرية أمن جالو لإجراء الفحص الطبي للمجنديين الجدد (بوابة الوسط)