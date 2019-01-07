«داخلية الموقتة» تشرع في إجراءات الفحص الطبي للمجندين الجدد بمديرية أمن جالو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 07 يناير 2019, 09:57 مساء
وصول اللجنة الطبية الى مديرية أمن جالو لإجراء الفحص الطبي للمجنديين الجدد (بوابة الوسط)

شرعت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، بإجراء المقابلات الشخصية وإجراءات الفحص الطبي للمجندين الجدد بمديرية أمن جالو.

وقال رئيس إدارة التجنيد بوزارة الداخلية عقيد سالم الشلماني في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن اللجنة أجرت الفحوصات الطبية لاكثر من 140 متقدمًا من مختلف المناطق الواحات جالو واجلة واجخرة  وإجدابيا، مشيرًا إلى أن المتقدمين سيخضعون إلى دورة تدريبية بعد استيفاء بيانتهم الشخصية وملفاتهم وإحضار شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والاطلاع على سلوكهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضح الشلماني، أن الكشف الطبي تضمن تحليل  المخدرات والتحليل الثلاثي واللياقة الصحية، مضيفًا أن هذه الإجراءات تأتي بناء على قرار وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعطاء الإذن لمديرية أمن جالو بفتح باب الانتساب إلى 300 شرطي.

تأتي هذه الدورة في إطار خطة وزارة الداخلية بدعم  مديريات الجنوب الشرقي لليبيا بسبب ما تعانيه من نقص في عدد الأفراد والإمكانيات لمكافحة الظواهر السلبية والتهريب والهجرة غير القانونية القادمة من دول الجوار.

وصول اللجنة الطبية الى مديرية أمن جالو لإجراء الفحص الطبي للمجنديين الجدد (بوابة الوسط)
وصول اللجنة الطبية الى مديرية أمن جالو لإجراء الفحص الطبي للمجنديين الجدد (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
تدخين الأطفال تقليد متوارث عبر الأجيال في البرتغال
منوعات
لجنة تسييرية جديدة لإدارة نادي الهلال ببنغازي
رياضة محلية
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
دمشق تلاحق «النهضة» التونسية بقضية تسفير «متطرفين» إلى ليبيا و نقلهم لسورية
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
كتيبة «النواصي» توضح حقيقة بيان قوة حماية تأمين طرابلس
ليبيا
الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لعلاج حب الشباب في أسبوع