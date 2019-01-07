ورشة عمل حول مرض «الليشمانيا» في بني وليد

ورشة العمل حول مرض اللشمانيا في بني وليد. (الإنترنت)

أقيمت بمدينة بني وليد، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان «داء الليشمانيا انتشاره وسبل مكافحته» تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية وجمعية «وادي الخير» بحضور ممثلين عن القطاع الصحي والحكومي في البلدية وخارجها ومكاتب الرعاية الصحية بالمنطقة الوسطي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن المحاضرين في الورشة استعرضوا تجارب محلية ودولية في مجال محاربة مرض «الليشمانيا» وأثر وانعكاسات المرض على الصحة النفسية والاجتماعية للمصابين.

وأضاف أبوالنيران أن المشاركين اتفقوا في نهاية الورشة على ضرورة توفير الأدوية اللازمة لعلاج مرض «اللشمانيا» وجميع الأمراض السارية والمعدية ووضع خطة عمل لمكافحة الأمراض السارية والمعدية بالتعاون بين بلديات المنطقة الوسطي.