انتشال قذيفة طيران غير متفجرة تزن 250 كجم من عمارة سكنية في سرت

القذيفة بالعمارة قبل انتشالها من قبل الهندسة العسكرية. (لقطة مثبتة من فيديو بثته قناة ليبيا بانوراما)

انتشل فريق سرية الهندسة العسكرية مصراتة وجهاز المباحث الجنائية وغرفة العمليات الميدانية في سرت قذيفة طيران غير متفجرة تزن قرابة 250 كيلوغرام من سطح إحدى العمارات السكنية في المدينة.

وقال مصدر من سرية الهندسة العسكرية لـ«بوابة الوسط» إن القذيفة جرى انتشالها من فوق عمارة تقع قرب شاطئ البحر على طريق الكورنيش في مدينة سرت بعدما أبلغ عنها أحد سكان العمارة.

وأضاف المصدر أن القذيفة من مخلفات الحرب ضد تنظيم «داعش» التي شهدتها المدينة عام 2016، لافتًا إلى أنها كانت تشكل خطرًا على السكان لأن «قوتها التدميرية تصل إلى 150 متر مربع»

يشار إلى أن الذخائر غير المتفجرة والمخلفات الحربية جراء الحرب التي شهدتها مدينة سرت لا تزال تشكل خطرًا على السكان المحليين الذين يطالبون الجهات المختصة باستكمال أعمال المسح الخاصة بهذه العملية.