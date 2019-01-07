3 عمليات سطو مسلح على مواطنين وصيدلية خلال 24 ساعة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 07 يناير 2019, 08:32 مساء

أوقف مسلحون ملثمون، صاحب سيارة ومعه عمالة بناء، على الطريق الرئيسي الغربي لمدخل سرت، بجوار مصنع الأعلاف وأرغموه على النزول من السيارة، وقاموا بالاستيلاء عليها بقوة السلاح وإنزال العمال المرافقين.

يأتي ذلك فيما تعرض ثلاثة من سائقى الشاحنات من سكان سرت وهم نائمون بالفترة الليلية أمام مسجد بمنطقة طمينة بمصراتة لعملية سطو مسلح من قبل عصابة، بحسب مصادر «الوسط»، التي أكدت أن المسلحين وعددهم ثلاثة، استولوا على أموال نقدية تخص سائقى الشاحنات وهواتفهم المحمولة الخاصة بهم.

وأشار المصدر إلى أن العصابة لاذت بالفرار، فيما تقدم سائقو الشاحنات بشكوى بإحدى النقاط الأمنية بمصراتة ضد العصابة المجهولة.

وتعرضت صيدلية القدس لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية بسرت التي تعتبر من أكبر الصيدليات بسرت والواقعة على الطريق الرئيسي مقابل ساحة الشهداء لعملية سطو مسلح من قبل مجهولين ملثمين.

وقال مصدر بنقابة الصيادلة بسرت إن العصابة سطت على الصيدلية وقامت بسرقة حوالي ألفين ونصف دينار ليبي وجهاز حاسوب وهاتف محمول ولاذوا بالفرار.؟

وتتكرر عمليات السطو والسرقة بشكل متواصل بسرت وضواحيها في ظل نقص السيولة وتأخر المرتبات.

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