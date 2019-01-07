مبيت خاص لسائقي الشاحنات وعابري السبيل على طريق بني وليد - ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 07 يناير 2019, 07:59 مساء
مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

وفرت منظمة «وادي دينار» الخيرية في بني وليد، مسكنًا للمبيت خاصًا بسائقي الشاحنات الكبيرة وعابري السبيل الذين يمرون على الطريق الرابط بين مدينة بني وليد وترهونة للوصول إلى مدينة طرابلس.

وقال رئيس المنظمة سامي التومي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن السكن مكون من غرف تحتوي على كافة المستلزمات للمبيت من أغطية ومفارش وبعض اللوازم الخاصة، «بالمجان لكل عابري السبيل الذين يسلكون طريق بني وليد».

وأوضح التومي أن السكن يقع بجانب مسجد أُبَيّ ابن أَبي كعب (المعروف بجامع السنوسي) في حي المناسلة عند المدخل الشمالي لمدينة بني وليد.

يشار إلى أن منطقة وادي دينار تشهد مرور الشاحنات والعائلات المسافرة لوقوعها بالمدخل الشمالي لمدينة بني وليد على الطريق المؤدي إلى العاصمة طرابلس.

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