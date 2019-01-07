رئيس البرلمان الجزائري: متمسكون برفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب. (الإنترنت)

جدد رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب اليوم الاثنين نبذ بلاده للتدخلات الأجنبية في ليبيا، ودعمها للحوار الشامل.

وأكد بوشارب خلال استقباله لسفير مصر بالجزائر أيمن جمال الدين عبد الفتاح مشرفة، استعداد الجزائر لتطوير تعاونها مع مصر في شتى المجالات، وفق المجلس الشعبي في بيان له.

وتطرق بوشارب إلى القواسم والتحديات المشتركة التي تطبع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى مشاوراته مع السفير المصري حول ما يجري في ليبيا ومالي.

وأكد «حرص الجزائر على نصرة القضايا العادلة وتمسكها بحل الأزمات عن طريق الحوار ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

كما أعرب الدبلوماسي المصري عن «ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين حول العديد من القضايا ومن أبرزها مكافحة الإرهاب»، داعيا إلى تثمين التعاون البرلماني.

يشار إلى أن الجزائر ومصر عضوان في آلية دول الجوار الموسعة التي تشمل 7 دول والآلية الثلاثية التي تضم مصر والجزائر وتونس، فيما يشاركان في أغلبية المؤتمرات المنعقدة حول القضية الليبية لدورهما الحيوي في مساعي إعادة الاستقرار إلى البلد.