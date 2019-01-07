آمر سرية عسكرية في سبها ينتقد أجهزة الأمن لعدم التعاون لتحقيق الأمن بالمدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 07 يناير 2019, 06:59 مساء
انتشار لوحدة تابعة للسرية الثانية التابعة لمنطقة سبها العسكرية بأحد شوارع المدينة. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انتقد آمر السرية الثانية التابعة لمنطقة سبها العسكرية، محمد عبدالجليل محمد عدم تجاوب الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن مع وحداتها والمشاركة في تنفيذ العمل الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية في المدينة، مشيرًا إلى أن الوحدات التابعة للسرية تقيم هذه الأيام تمركزات عدة بالشوارع الرئيسية والمصارف في إطار حفظ الأمن.

وقال محمد لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن السرية الثانية بدأت مؤخرًا في إقامة تمركزات أمنية بشوارع جمال عبد الناصر وامحمد المقريف بمدينة سبها من أجل تأمينها والتصدي لأي خروقات أمنية قد تحدث في خطوة تهدف لاستتباب الأمن.

وأضاف محمد أن «الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية سبها لا تقوم بالتعاون معهم رغم مناشدتهم لهم خصوصًا قسم المرور من أجل تنظيم حركة السير في بعض التقاطعات»، مطالبًا الأجهزة الأمنية في سبها بالتعاون معهم لفرض الأمن بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد منذ سنوات إنفلاتًا أمنيًا وارتفاعًا في معدلات الجريمة بشتى أنواعها من قتل وخطف من أجل الابتزاز المالي والسطو المسلح وقطع أسلاك الكهرباء فضلًا عن العثور على جثث مجهولة الهوية فى مكبات القمامة والطرق.

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