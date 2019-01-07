مطالب للحكومة الموقتة بالتحقيق في مشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 07 يناير 2019, 06:31 مساء
مياه الأمطار تغرق شوارع أجدابيا بسبب تهالك البنية التحتية. (الإنترنت)

طالب عدد من المواطنين في مدينة أجدابيا الحكومة الموقتة بالكشف عن حقيقة المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية المتهالكة في المدينة، والتي كشفت عنها غزارة الأمطار التي هطلت بغزاة خلال هذه الأيام.

وقال المواطن محمد سعيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن الوضع في شوارع مدينة أجدابيا «أصبح مزريًا للغاية لدرجة أنك لا تستطيع الخروج من المنزل أو التحرك بالسيارة من شارع إلى آخر نتيجة إلى تراكم مياه الأمطار التي هطلت على المدينة».

وتساءل سعيد عن «كيف يتم تكليف عميد بلدية آخر دون أن يتم محاسبة عميد بلدية أجدابيا السابق على المشاريع التي أعلن عنها خلال فترة توليه منصب البلدية»، لافتًا إلى أن إحدى الشركات المنفذة لمشروع صيانة وتركيب أنابيب الصرف الصحي قامت بصيانة أحد الخطوط لكن «بعد مرور أسبوع عاد طفح مياه المجاري لتغرق الشارع المؤدي إلى جامعة أجدابيا وكأنه لم يتم إصلاحه» معتبرًا أن «هذا يعكس مدى الفساد الذي يشوب أعمال صيانة خطوط مياه الصرف الصحي بالشكل المطلوب».

وطالب المواطن علي عبدالرحمن الحكومة الموقتة بتشكيل «لجنة تحقيق حول المشاريع التي جرى توقيع عقود لتنفيذها خلال الفترة الماضية ومحاسبة المسؤولين عنها، والكشف عن أسماء المشاريع والشركات التي جرى التعاقد معها عن طريق بلدية أجدابيا».

وأكد مصدر مسؤول أن جميع الجهات الحكومية والخدمية في بلدية أجدابيا «تعمل تلقاء نفسها دون أي توجيهات أو خطط موضوعة من قبل البلدية، بسبب غياب دور المجلس البلدي»، مشيرًا إلى أن شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء في أجدابيا وجهات أخرى «تعمل تلقاء نفسها لمعالجة مياه الأمطار وانقطاع التيار عن بعض الأحياء السكنية دون أي دور للمجلس البلدي أجدابيا».

يشار إلى أن مدينة أجدابيا لازالت تشهد تساقطًا للأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق عدد من الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية، بسبب وجود خلل بدائرة التغذية للمحطة (30KV) عند برج النهاية الواقع في منطقة الزويتينة (25 كلم شرق مدينة أجدابيا) الذي عمل قسم الكابلات بدائرة الجهد المتوسط ودائرة الخطوط الهوائية أجدابيا على إصلاحه، بحسب مصدر بالشركة.

وتواصل فرقة الطوارئ التابعة لمكتب خدمات أجدابيا بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمالها في كسح وشفط مياه الأمطار من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بعد الأمطارالغزيرة التي شهدتها المدينة ليلة البارحة وفجر اليوم الإثنين.

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