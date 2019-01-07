السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون

جلسة مجلس النواب يوم7 يناير 2019 (موقع المجلس على (الإنترنت)

أطلع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الاثنين التي عقدت بمقر المجلس في مدينة طبرق، على استعدادات المفوضية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وقدم خلال الجلسة بعض الملاحظات بشأن القانون.

وقال عضو مجلس النواب صالح أفحيمة لـ«بوابة الوسط» إن المجلس استمع إلى توضيح السائح حول آخر استعدادات مفوضية الانتخابات لعملية الاستفتاء على الدستور وقدم خلال الجلسة ملاحظات تركزت على «المادة الثانية من القانون التي يوجد بها خطأ مطبعي حيث أنه تم إلغاء الجزء الخاص بذكر الأسباب في حال تم الاستفتاء بـ(لا)» وأيضًا «المادة السادسة حيث جاء فيها اعتماد مجلس النواب لقانون (الاستفتاء) إلا أن الصحيح هوالمصادقة عليه لا الاعتماد».

وأضاف أن ملاحظات السائح شملت أيضًا «المادة (11) والتي تنص على إعطاء مدة لا تتجاوز أسبوعًا في حال تعذر إجراء عملية الاستفتاء حيث طالب السائح بتوضيح ما تقوم به المفوضية في حال استمرار الأمر».

ونوه أفحيمة إلى أن مجلس النواب سيستأنف جلسته الثلاثاء من أجل استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال الذي تعذر استكماله اليوم بسبب الاستماع إلى رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، منوهًا إلى أن مناقشات جلسة الغد سيكون على رأسها «قانون انتخاب رئيس الدولة والنظر في المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي العاشر»