السراج: إجراء الدراسات اللازمة لتقييم سوق العمل الحالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 03:40 مساء
السراج ووزيرا العمل والمالية بمقر المجلس الرئاسي في طرابس. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الإثنين، مع وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي، سير عمل وزارة العمل والتأهيل، بحضور وزير المالية فرج أبو مطاري، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وعرض الوزير خطط وبرامج وزارة العمل والتأهيل فيما يتعلق بسوق العمل ومدى استيعابها مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي.

وأكد السراج أهمية تطوير منظومة الباحثين عن العمل لتشمل كافة مناطق ليبيا، مع توفير كافة المعلومات الضرورية عن الباحثين والتنسيق مع كافة الجهات العامة، وعلى رأسها وزارة التخطيط.

كما وجه بضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتقييم سوق العمل الحالية، وما يطرأ عليها من تغييرات مستقبلية وفق رؤية علمية يستند إليها في تخطيط المشاريع المستقبلية.

ودعا إلى ضرورة إعداد الدورات التأهيلية اللازمة لفائض الملكات الوظيفية مع بعض القطاعات، والعمل على إقحامهم في سوق العمل سواء كان في القطاع العام أم الخاص، وفق احتياجات القطاعات.

وركز خلال اللقاء على ضرورة إيلاء منطقة الجنوب أهمية قصوى في هذا المجال، والعمل على وضع سجل للباحثين عن العمل في هذه المنطقة وإيجاد فرص عمل لهم في إطار الخطة التي تبناها المجلس الرئاسي لإحداث تنمية مستدامة تساهم في حلحلة الاختناقات التي يعانيها الجنوب الليبي.

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