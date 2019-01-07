ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات

تناولت الصحافة الصادرة باللغة الإنجليزية عدة قضايا في الشأن الليبي، كان أهمها تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حول عزم ليبيا زيادة إنتاجها من النفط الخام بأكثر من الضعف بحلول 2021، فضلًا عن أبعاد صدور أمر اعتقال بحق عبدالحكيم بلحاج وإبراهيم الجضران، وكذلك خبر مصادرة السلطات الليبية شحنة ضخمة من مخدر الحشيش.

مضاعفة إنتاج ليبيا من النفط

ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها الشأن الليبي على تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله التي أعلن فيها أن المؤسسة تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام بأكثر من الضعف إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول 2021، شريطة أن يتم تعزيز الأمن والاستقرار في البلد الذي يمزقه الصراع.

وأشارت الوكالة إلى الصعوبات الأمنية التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا التي تؤثر بدورها على مستوى الإنتاج، مشيرة في ذلك إلى واقعة سيطرة رجال قبائل ومحتجين مسلحين وحراس حكوميين في الثامن من ديسمبر الماضي على حقل الشرارة لمطالبتهم بالحصول على مرتباتهم.

ولفتت إلى أنه رغم المشكلات الأمنية، حققت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاعًا في إيراداتها للعام بأكمله بواقع 76% إلى 24.2 مليار دولار في العام 2018.

أمر اعتقال بلحاج والجضران

أما الموقع الإنجليزي قناة «العربية» الإخبارية السعودية فقد تناول في تقرير تداعيات إدراج اسم عبدالحكيم بلحاج وإبراهيم الجضران على قائمة اعتقالات، وقال إن «هناك مخاوف باندلاع العنف في طرابلس حيث يوجد مؤيدون لبلحاج».

فيما ركزت جريدة «ديلي ميل» البريطانية في ذلك الشأن على رد بلحاج على إدراج اسمه بقائمة الاعتقالات، حيث نفى التهم الموجهة إليه قائلًا إنه «لا يستبعد وجود مكيدة من قبل من يهيمنون على الأجهزة الضبطية في طرابلس، فقد تلقيت تهديدات بإخراجي من المشهد السياسي».

وتناولت بعض وسائل الإعلام كذلك، بما في ذلك وكالة «ترند» للأنباء الأذربيجانية، ووكالة «شينخوا» الصينية، خبر لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف.

ضبط شحنة كبيرة من المخدرات

تناولت عدة وسائل من بينها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» خبر ضبط مصلحة الجمارك في مصراتة 8 أطنان من مخدر «الحشيش» داخل حاويتين في ميناء مصراتة البحري.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات الليبية كميات كبيرة من المخدرات، إذ عثرت السلطات في مصراتة في أكتوبر الماضي على ملايين الأقراص المخدرة قادمة من تركيا، وهي أكبر شحنة مخدرات تضبطها ليبيا.

وقالت الوكالة إنه «رغم ضعف الأمن في الموانئ الليبية، إلا أن السلطات تضبط عادة مخدرات و(حشيش) أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلد».