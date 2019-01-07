السايح لـ«عقيلة صالح»: «المفوضية» أنجزت 90% من تجهيزات الاستفتاء

عقيلة صالح وعماد السايح (بوابة الوسط)

أطلع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ما أنجزته المفوضية بشأن الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب إحالة مجلس النواب قانون الاستفتاء للمفوضية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أن السايح أكد لرئيس المجلس أن المفوضية أنجزت 90 % من التجهيز للاستفتاء.

ونقل الناطق، عن السايح قوله، إن اللجنة في انتظار تخصيص 40 مليونًا من المجلس الرئاسي في ذات الشأن وبعض التعديلات من مجلس النواب.

ومن المقرر أن يستعرض السايح في جلسة مجلس النواب اليوم ما أنجزته المفوضية، حسب بليحق.