«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة

أقر مصرف «جي بي مورغان تشيس» الأميركي أن مصرف «بير ستيرنز»، المملوك له، قدم مدفوعات مالية بقيمة ملايين الدولارات إلى أحد أصدقاء نجل معمر القذافي، لكنه نفى أن تكون تلك المدفوعات في إطار «الرشوة»، وفق ما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، اليوم الإثنين.

ويدفع المصرف الأميركي ببراءته أمام الدعوى القضائية التي أقامتها الهيئة الليبية للاستثمار في لندن، تتهمه بترهيب مسؤولين بالهيئة وتقديم رشى إلى مسؤولين آخرين للموافقة على عقود وصفقات تمت في العام 2007، وقال إن «المدفوعات المالية التي قدمها مصرف (بير ستيرنز) كانت للمساعدة في ترتيب لقاءات مع الصندوق السيادي الليبي».

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وتقول هيئة الاستثمار الليبية إن مصرف «بير ستيرنز»، أحد بنوك وشركات المضاربة الأميركية والمملوك لـ«جي بي مورغان»، دفع حوالي ستة ملايين دولار إلى وليد الجهمي، المقرب من نظام معمر القذافي، لتسهيل صفقات بموجب تعاقد لا يتعدى كونه «تعاقدًا مزيفًا»، كما تتهم الجهمي «بتقديم رشى وتهديد مسؤولين بالهيئة، بينهم المدير التنفيذي مصطفى الزعتري، للموافقة على الدخول في صفقة سندات».

لكن مصرف «جي بي مورغان» رفض مزاعم الهيئة الليبية، وقال في أوراق دفاعه قدمها إلى المحكمة البريطانية، ونُشرت الجمعة، إن وليد الجهمي قدم «خدمات وساطة مشروعة لمصرف (بير ستيرنز)».

وأوضح المصرف الأميركي أن «بير ستيرنز» أجرى أربع تحويلات مالية لحسابات شركة «لاندز كومباني» للخدمات المملوكة لوليد الجهمي، وأكد أنه «لا يملك أي شكوك بشأن استخدام التحويلات المالية في أغراض أخرى سوى مقابل جهود الوساطة التي قدمها الجهمي».

وقال في أوراق دفاعه: «(بير ستيرنز) لم يشارك ولم يكن على دراية بأي عمليات تزوير أو فساد تطال وليد الجهمي أو هيئة الاستثمار».

وأوضح أن «الجهمي، وهو رجل أعمال وتربطه صداقة قوية بالمصرفي في (بير ستيرنز) نديم شبص، ساعد في التواصل مع صناع القرار في هيئة الاستثمار وترتيب اللقاءات بين الطرفين».

وتابع: «تحرى (بير ستيرنز) بشكل كافٍ عن وليد الجهمي قبل تعيينه، ولم تظهر أي معلومات تظهر سوء سلوك من جانبه. كما أن الهيئة لم تحاول الاستفسار عن المعاملات المالية إذا كان لديها أي شكوك، حتى عندما سنحت الفرص لذلك، ولم تأخد بنصيحة شركة (كي بي إم جي) الاستشارية بإجراء تحقيق جنائي عاجل».

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن وليد الجهمي يحاول الطعن في اختصاص الدعوى القضائية، ولم يقدم دفاعه بالقضية حتى الآن.

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وساهم مصرف «بير ستيرنز» في جمع حوالي 200 مليون دولار لصالح هيئة الاستثمار الليبية خلال خمس سنوات، بعد التعاقد مع الجهمي وشركة «لاندز كومباني» في يوليو العام 2007، لكن الهيئة الليبية تقول إن الجهمي وشركته لم يقدما أي خدمات لـ«بير ستيرنز».

وتسعى هيئة الاستثمار الليبية لمقاضاة عدة مصارف دولية، لإبطال صفقات عُقدت سابقًا، تتهم فيها تلك المصارف بتقديم رشاوى. وانتهت الدعوى ضد مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي بتسوية مالية، دفع بموجبها 1.7 مليار دولار.

يشار إلى أن مؤسسة «جي بي مورغان» استحوذت على مصرف «بير ستيرنز» في خضم الأزمة المالية العام 2008، وتولت بعدها المؤسسة معاملات المصرف المالية وصفقاته كافة.