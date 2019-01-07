مسؤول بمفوضية اللاجئين: نحتاج لآلية أوروبية بشأن المهاجرين بدلًا عن إعادتهم إلى ليبيا

عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية. رويترز)

دعا رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مالطا، كاهين إسماعيل، دول الاتحاد الأوروبي إلى التوافق على آلية شاملة بشأن المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط بدلًا عن إعادتهم إلى ليبيا.

وأشار إسماعيل، في حوار مع جريدة «ذا مالطا إندبندنت» نشر اليوم الإثنين، إلى أن «ليبيا ليست بالتأكيد آمنة للأشخاص لإعادتهم إليها»، مضيفًا أن مفوضية شؤون اللاجئين أعادت إصدار بيان حالة نشرته في بادئ الأمر في العام 2015، لتأكيد أنه نتيجة للوضع الأمني في ليبيا وسلطة إنفاذ القانون والأوضاع الإنسانية والفراغ المطلق في السلطة في الوقت الراهن، فالبلد بالتأكيد ليس مكانًا آمنًا لأي شخص لإعادته إليه.

وأوضح أن هناك حاجة إلى إنشاء آلية يمكن التنبؤ بها لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط وإنزال أولئك المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في ميناء آمن، مضيفًا أنه يجب أن تتعاون الدول وتتوافق على طريقة لمشاركة المسؤولية وإظهار التضامن.

وقال إسماعيل إن مالطا وإيطاليا تقعان على خط المواجهة في هذا الوضع، مشددًا على أنه لا يمكن أن تتضمن تلك الآلية هذين البلدين فقط، بل ينبغي أن تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي وحتى تلك الواقعة في شمال أفريقيا، أي ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن عدد قوارب المهاجرين التي وصلت إلى مالطا ارتفع في العام 2018.

وذكر أن غياب إطار عمل وآلية تنسيق للتعامل مع المهاجرين الوافدين أدى إلى تداعيات إنسانية عانى منها فقط المهاجرون.

ووجهت إلى مالطا وإيطاليا انتقادات في الآونة الأخيرة لرفضهما مرارًا استقبال سفن إنقاذ تحمل مهاجرين أنقذتهم من البحر المتوسط. وكان آخر تلك الوقائع الأسبوع الماضي عندما رفض البلدان استقبال 49 مهاجرًا على متن سفينتين غير حكوميتين ألمانيتين وظل المهاجرون عالقين في البحر لأيام.

وبحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، فقد وصل 114.941 ألف مهاجر إلى الشواطئ الأوروبية في العام 2018، من بينهم نحو 12.977 ألف مهاجر دخلوا إيطاليا بواسطة قوارب انطلقت من ليبيا.

وفي ما يتعلق بمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، قال إسماعيل، في حواره مع «ذا مالطا إندبندنت»، إن مفوضية شؤون اللاجئين سُمِّح لها بالوصول إلى 15 مركزًا فقط من أصل 30 مركزًا، مشيرًا إلى أن عملية الوصول إلى تلك المراكز تعتمد إلى حد كبير على الوضع الأمني في البلد.

وأضاف أنه «بالتأكيد هناك عدد من مراكز الاحتجاز غير الرسمية، بعضها قد لا تعلم عنه حتى المفوضية، وتديرها جماعات مسلحة، أو ميليشيات، أو المهربون أنفسهم، لذا فبالتأكيد المفوضية ليس متاح لها الوصول لكل مركز احتجاز».

وجدد إسماعيل مناشدة المفوضية بأن «هناك حاجة ماسة في العام 2019 لوضع حد للنهج الحالي المتمثل بالتعامل مع القوارب كل على حدة، وللدول أن تقوم بترتيبات إقليمية توفر لمشرفي السفن بشكل واضح وقابل للتنبؤ فيما يتعلق بأماكن إنزال اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط».