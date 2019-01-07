السوق الموازية: ارتفاع طفيف للدولار والإسترليني أكبر الرابحين

سجلت عملات دولية رئيسة ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وارتفع سعر صرف الدولار بفارق قرش واحد، مسجلاً 4.36 دينار اليوم مقابل 4.35 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو فقد صعد بفارق قرشين اثنين، بواقع 4.96 دينار اليوم مقابل 4.94 دينار أمس، فيما كان الجنيه الإسترليني أكبر الرابحين بفارق 5 قروش، إذ سجل 5.39 دينار مقابل 5.34 دينار.

في المقابل، تراجعت الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلة 0.81 دينار مقارنة بـ0.82 دينار أمس، فيما استقر الدينار التونسي عند 1.42 دينار ليبي.