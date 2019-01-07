ضبط 1500 قرص هلوسة في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 12:37 مساء
المتهمون بتهريب أقراص الهلوسة عقب القبض عليهم. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط 1500 قرص هلوسة من نوع (إكس تي سي) جلبها المتهمون من هولندا إلى ليبيا عن طريق المنفذ البحري ميناء الخمس في مواد منزلية وكهربائية.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين، إلى أن أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (مكتب تحريات ابوسليم) تمكنوا من ضبط الشحنة، مقدرة سعر القرص الواحد بنحو 110 دينارات.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن تشكيل عصابي دولي يتكون من خمسة أشخاص، حيث يقيم الأول في هولندا والثاني في دولة مالطا، والثلاثة الآخرون الذين تم القبض عليهم يقيمون بمدينة طرابلس.

وبعد التحري وجمع الاستدلالات عنهم تم اختراق أحد أعضاء العصابة الذي يروج بعض الأقراص، حيث تم التنسيق معه على شراء 500 قرص نوع «إكس تي سي وتقدر بنحو 55 ألف دينار وتم القبض عليه متلبسًا، حسب وزارة الداخلية.

وبالتحقيق معه اعترف بوجود باقي الكمية بمنزل شخص ليبي الجنسية يقيم بمنطقة المدينة الرياضية، واعترف الشخص الآخر أن هذا الكمية تم تهريبها في مكنسة كهربائية قادمة من دولة هولندا إلى ليبيا عن طريق منفذ الخمس البحري، وهو الذي يتسلمها ويجلبها إلى مدينة طرابلس.

واعترف بتسليم 500 قرص إلى شخص يقيم بمنطقة الغرارات، وفعلاً تم ضبط الشخص الثالث متلبسًا وتم التحقيق معه، وتمت إحالتهم إلى نيابة جرائم المخدرات طرابلس.

أقراص الهلوسة المضبوطة. (وزارة الداخلية)
أقراص الهلوسة المضبوطة. (وزارة الداخلية)
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