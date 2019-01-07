نشرة الصيد البحري: البحر قليل الاضطراب خفيف الموج مع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد منطقة الساحل من رأس جدير إلى سرت رياحًا بحرية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة، ويصل ارتفاع الموج إلى ما بين متر ومترين.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الإثنين إن منطقة الساحل من بنغازي إلى طبرق تشهد ريحًا شمالية غربية (شرش)، تصل سرعتها ما بين 25 إلى 30 عقدة.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

و جاءت نشرة الصيد البحري، بالنسبة للساحل من رأس جدير إلى سرت، أن السماء مغطاة جزئيًا بالسحب التي تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

وأضافت النشرة أن درجة الحرارة تتراوح بين 16 إلى 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة لاحتمال ظهور ضباب على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة هذه الليلة وفي الصباح الباكر.

وقالت إن الساحل في هذه المنطقة يشهد رياحًا بحرية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ومترين.

الساحل من الخليج إلى طبرق

وذكرت نشرة الصيد البحري بالنسبة للساحل من الخليج إلى طبرق، أن السماء مغطاة كليصا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر.

وقالت إن الساحل على الخليج يشهد رياحًا شمالية غربية سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة ، وما بين 20 إلى 30 عقدة على باقي الساحل. ويصل ارتفاع الموج ما بين متر ومترين على الخليج وما بين مترين وأربعة أمتار على باقي الساحل.

ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، خفيف الموج على رأس الأنوف، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة أثناء سقوط المطر.

يوم الإثنين