بالصور.. إزالة آثار الأمطار في بنغازي

من أعمال إزالة آثار الأمطار في بنغازي.. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

واصلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي جهود إزالة آثار الأمطار التي تشهدها مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقول أحد العاملين بالشركة إن فرق التنظيف تنطلق لتنظيف صفايات مياه الأمطار التابعة لقسم الصرف الصحي يوميًا.

وأشار إلى أن هذه الفرقة تزاول عملها في ظل وجود شبكة متهالكة انتهى عمرها الافتراضي، مطالبًا بإعادة نظر وتقييم هذه الشبكات مع وجود محطات صرف صحي (مجاري -أمطار) تحتاج لصيانة كاملة لاستيعاب المياه المتدفقة خلال هطول الأمطار.

ورغم وجود هذه العراقيل، إلا أن العامل يقول «ما زلنا مستمرين في رفع مخلفات القمامة ومسح الأتربة بجانب الأرصفة، والتي ليست من اختصاصنا ومعاودة تنظيف الصفايات من جديد حتى نقضي على التساؤلات الموجهة إلينا بأننا لا نقوم بعملنا على أكمل وجه».

ونوه إلى إعادة تنظيف الصفايات في أماكن مختلفة من مدينة بنغازي من بينها الطريق السريع الدائري الثالث، وجزيرة الفضيل البركة، وجزء من منطقة الحميضة وغيرها من المواقع بشكل متكرر، بسبب عودة الأتربة والأوساخ في هذه الصفايات مجددًا، والتي من المفترض إزالتها من الجهات المختصة بذلك.

يذكر أنه في ظلّ عدم وجود البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار في أغلب الأحياء السكنية في مدينة بنغازي، إلا أنّ العمل مستمر على مدار السّاعة من أجل تصريف مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.

من أعمال إزالة آثار الأمطار في بنغازي.. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

من أعمال إزالة آثار الأمطار في بنغازي.. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

من أعمال إزالة آثار الأمطار في بنغازي.. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

من أعمال إزالة آثار الأمطار في بنغازي.. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)