مجلس الدولة يناقش معايير المشاركة في «الملتقى الوطني»

لجنة المؤتمر الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعها الأول. (المكتب الإعلامي للمجلس)

عقدت لجنة الملتقى الوطني الليبي بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الأول، لوضع تصور لمشاركة فعالة للمجلس في المؤتمر المرتقب عقده برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحث الاجتماع الإطار العام للمؤتمر وتصور المجلس له، من حيث موعد انعقاده ومعايير عضويته ومدخلاته ومخرجاته وآلياته المناسبة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الليبي، مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

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ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديدًا يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي، غسان سلامة، عبّر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، مما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.