حملة شاملة ضد الباعة المتجولين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 11:01 صباحا
أحد عناصر الحرس البلدي خلال الحملة ضد الباعة المتجولين. (بلدية بنغازي)

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي إطلاق حملة واسعة وشاملة لتنظيف بنغازي من الباعة المتجولين الذين تسببوا في ازدحام الطرق وتخريب أعمدة الإنارة وانتشار الأوساخ في شوارع المدينة.

وذكر القسم الإعلامي ببلدية بنغازي، أن الحملة انطلقت بمشاركة قسم النجدة، وبدأت من طريق الدائري الرابع والخامس بإزالة خيم الخضراوات والفواكه.

وتستهدف الحملة جميع الأنشطة التجارية والصناعية المخالفة دونما استثناء، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة المخالفين.

وأكد جهاز الحرس البلدي أن الحملة ستستمر يوميًّا إلى حين تنظف المدينة من العشوائيات.

يشار إلى أن الحملة جاءت بدعم من المجلس البلدي بنغازي، الذي بدوره وفر للجهاز عددًا من السيارات، وجارٍ العمل على توفير بعض المعدات والأجهزة المكتبية والقرطاسية والملابس.

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