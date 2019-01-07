ندوة علمية تطرح معايير أذونات مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 10:33 صباحا
من الندوة العلمية حول ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي. (بوابة الوسط)

استضاف ديوان مجلس بلدية بنغازي الندوة العلمية حول (مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة واقع وتحديات).

وتخلل الندوة العلمية عرض لورقات بحثية من متخصصين في التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وأكاديميين من جامعة بنغازي، ومهتمين بهذا الشأن في المدينة.

جرى تنظيم الندوة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية، وتنظيم الإدارة العامة للتعليم الحر وبرعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ومجلس رجال الأعمال وبحضور عضو المجلس التسييرى لبلدية بنغازي إدريس غيث اقدورة، ومدير إدارة التعليم الحر بلعيد الورفلي.

كما تضمنت الورقات العلمية طرح مقترح المعايير، والاشتراطات لمنح أذونات للمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحق التعليم للأشخاص ذوى الإعاقة وفق القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، والتوحد بين الموهبة والإعاقة ودور أولياء الأمور، كما شهدت هذه الندوة عروضًا مرئية لبعض المراكز والتي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الندوة، تم التوصل لجملة من التوصيات التي من شأنها دعم وتنظيم وهيكلة نشاط وتخصص المراكز التي تعني بتعليم وتدريب هذه الفئة المهمة لتكون داعمًا لعجلة الإنتاج، ولوضع رؤية شاملة من إدارة التعليم الحر مبنية على أسس علمية سليمة.

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