ورشة عمل تدريبية حول إدارة الأزمة ضمن «مبادرة نيقوسيا» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 07 يناير 2019, 12:05 صباحا
الورشة التدريبية لإدارة الأزمة في البلدية بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة مكتب التدريب بجامعة سبها، اليوم الأحد ورشة عمل تدريبية حول إدارة الأزمة والتي تأتي ضمن مشروع دعم الإدرات العامة بالبلديات فى ليبيا في إطار «مبادرة نيقوسيا» التي تستهدف 15 موظف من بلدية سبها وقطاع الصحة ومركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الصحية إلى جانب شركة الصرف الصحي والكهرباء.

وقال مدير مكتب التدريب والتطوير بجامعة سبها الدكتور إبراهيم السنوسي نصر لـ«بوابة الوسط» إن الورشة تهدف إلى تحسين أداء الموظفيين بالإدرات العامة والإلمام بتصنيفات استراتيجيات إدارة الأزمات وفهم المستويات الثلاثة لإدارة الأزمات ودور المعلومات والقيادة فى إدارة الأزمات إلى جانب كيفية كيفية تشكيل فريق أزمة ودوره فى إدارتها.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة سبها والمحاضر في الورشة الدكتور عبدالمنعم بنيران لـ«بوابة الوسط» أن المتدربين سيتلقون خلال فعاليات الورشة التدريبية التي تستمر على مدى خمسة أيام محاور وتدريبات حول التخطيط الجيد لإدارة الأزمات والتعرف على كيفية مواجهة الأزمات وإدارة عمليتي الأزمة والاتصال وكيفية اتخاد قرار مناسب بشأنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ثقافة وفن
العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا
منوعات
قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المشروبات الغازية تدمر الكلى