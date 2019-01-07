ورشة عمل تدريبية حول إدارة الأزمة ضمن «مبادرة نيقوسيا» في سبها

الورشة التدريبية لإدارة الأزمة في البلدية بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة مكتب التدريب بجامعة سبها، اليوم الأحد ورشة عمل تدريبية حول إدارة الأزمة والتي تأتي ضمن مشروع دعم الإدرات العامة بالبلديات فى ليبيا في إطار «مبادرة نيقوسيا» التي تستهدف 15 موظف من بلدية سبها وقطاع الصحة ومركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الصحية إلى جانب شركة الصرف الصحي والكهرباء.

وقال مدير مكتب التدريب والتطوير بجامعة سبها الدكتور إبراهيم السنوسي نصر لـ«بوابة الوسط» إن الورشة تهدف إلى تحسين أداء الموظفيين بالإدرات العامة والإلمام بتصنيفات استراتيجيات إدارة الأزمات وفهم المستويات الثلاثة لإدارة الأزمات ودور المعلومات والقيادة فى إدارة الأزمات إلى جانب كيفية كيفية تشكيل فريق أزمة ودوره فى إدارتها.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة سبها والمحاضر في الورشة الدكتور عبدالمنعم بنيران لـ«بوابة الوسط» أن المتدربين سيتلقون خلال فعاليات الورشة التدريبية التي تستمر على مدى خمسة أيام محاور وتدريبات حول التخطيط الجيد لإدارة الأزمات والتعرف على كيفية مواجهة الأزمات وإدارة عمليتي الأزمة والاتصال وكيفية اتخاد قرار مناسب بشأنها.