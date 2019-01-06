افتتاح قسم الخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمستشفى الهواري في بنغازي

قسم الخصوبة بمستشفى الهواري في بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، هاني العريبي، عن افتتاح قسم الخصوبة والمساعدة على الإنجاب بالمستشفى صباح اليوم الأحد، بعد تجهيزه، بحضور مدير المستشفى الدكتور أشرف العبار.

وأضاف العريبي لـ«بوابة الوسط» أن القسم سيقدم الخدمات الطبية لمرضى العقم برئاسة الدكتورة هنيدة المجراب استشارية أمراض العقم والفريق الطبي المصاحب معها.

ونوه مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري أيضا إلى «بدء العمل جزئيا بقسم المختبرات الطبية بالمستشفى وفتحه للمرضى والمترددين بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير ودعمه بالأجهزة والمختبرات الطبية.