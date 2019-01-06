شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 09:05 مساء
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)

غطت الثلوج معظم مناطق الجبل الأخضر، بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة، وفق صور نشرتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت عدة أحياء بمدينة البيضاء وبلدية شحات، تساقطا للثلوج والأمطار، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، وخلت الشوارع من المارة وحركة السيارات نتيجة لبرودة الطقس وبرك المياه في الطرق.

الجبل الأخضر تشهد انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة وتساقط الثلج

ونشرت عدة صفحات على موقع «تويتر» صورًا تُظهر الثلوج وقد غطّت شوارع وحدائق مناطق الجبل الأخضر ومدينة البيضاء، وسط عزوف المواطنين عن التواجد في المناطق العامة؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية.

في الأثناء أطلقت مديرية أمن الجبل الأخضر جملة من النصائح للمواطنين، لتجنب التأثيرات السلبية لحالة الطقس، من بينها «إطفاء المولد الكهربائي أثناء عملية تزويده بالوقود، ووضع المولد الكهربائي في مكان مفتوح يسمح بدخول الهواء حتى لا تحدث أية حالة اختناق نتيجة الدخان الخارج من عوادم المولد مثلما جرى خلال الأعوام السابقة».

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كما ناشدت مديرية الأمن المواطنين «تخزين المحروقات مثل البنزين والكيروسين والنفط في مكان بعيد عن متناول الأطفال وعن مصادر الحرارة وأن يكون المكان يتمتع بتهوية جيدة لضمان دخول الهواء وخروجه».

الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر (مواقع التواصل الاجتماعي)
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