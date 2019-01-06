مؤسسة الوطنية للنفط تستعرض ميزانية المركز النوعي للتدريب للعام 2019

صنع الله خلال اجتماعه مع إدارة المركز النوعي للتدريب. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استعرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه مع إدارة المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، الميزانية العامة للمركز وبنود الصرف وايرادات النشاط التطويري للعام 2018 والميزانية التقديرية لعام 2019،وأهم المشاريع المستقبلية التي يعمل المركز على تنفيذها، وفق بيان للمؤسسة اليوم الأحد.

وأضافت المؤسسة في البيان أن صنع الله أكد خلال الاجتماع الذي عقد أمس السبت بمقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في مدينة بنغازي حرص المؤسسة الوطنية للنفط والمعاهد والمراكز النفطية التابعة لها على الاستثمار في الموارد البشرية، لتتكون لديها خبرة تدريبية وتعليمية وطنية.

وأشاد رئيس لجنة ادارة المركز المكلّف الهادي امحمد فرج، خلال الاجتماع بدعم المؤسسة الوطنية للنفط للجنة إدارة المركز والعاملين به، وأكد حرص إدارة المركز على التطوير الدائم والمستمر للمناهج التعليمية ومعدات التدريب العملي والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التدريب والتعليم.

وأشار بيان المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن عدد الخريجيين من المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بلغ منذ تأسيسه وحتى اليوم 5808 خريجاً موزعين علي مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد المتدربين خلال العام التدريبي 2018-2019، 809 متدربا.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله حمد العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، وأعضاء لجنة الإدارة، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات من المؤسسة والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية.