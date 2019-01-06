الحرس البلدي يصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

مواد غذائية صادرها الحرس البلدي في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، عن مصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشها موسعة قام بها عناصر الجهاز على المحال التجارية في المدينة الليلة الماضية.

وقال مصدر في جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المواد الغذائية التي تمت مصادرتها من المحال التجارية خلال الحملة التفتيشية غير صالحة للاستهلاك البشري، مشيرا إلى أنها نقلت إلى مقر الجهاز بالمدينة.

وأضاف المصدر أن المواد المصادرة سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تمهيدا لإعدامها في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها، مؤكد معاقبة المخالفين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.