صنع الله: زيادة إنتاج النفط تعتمد على تحسن الوضع الأمني

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أن زيادة انتاج ليبيا من النفط الخام يعتمد على تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد، وفق ما نقلته «رويترز»

وقال صنع الله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن المؤسسة الوطنية للنفط «تستهدف زيادة انتاجها إلى 2.1 مليون برميل يوميا، من 953 ألف برميل يوميا حاليا»بحسب «رويترز».

وشدد على أن الوصول إلى هذا المستوى المستهدف «يعتمد على تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد». مكررا مطالبته بضمان أمن العاملين لإتاحة المجال أمام استئناف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، الذي تبلغ طاقته 315 ألف برميل يوميا.

وتسبب محتجون في منطقة أوباري يوم 8 ديسمبر 2018، في إيقاف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، لمطالبة الحكومة بدفع مرتباتهم مقابل تأمين وحراس الحقل.