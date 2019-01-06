حملة لإزالة شعارات وأختام «داعش» من جدران المباني والمحال التجارية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 06 يناير 2019, 05:33 مساء
جانب من شعارات وأختام «داعش» على واجهات محل تجاري في سرت (قوة حماية سرت)

بدأ فرع جهاز الحرس البلدي سرت بالتعاون مع قوة حماية وتأمين المدينة حملة لإزالة كافة الشعارات والأختام التي وضعتها الجماعات المتطرفة وتنظيم «داعش» الإرهابي على المحال التجارية والمقاهي والصيدليات والشوارع والمباني بالمدينة خلال عامي 2015 -2016.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عقيد فتحي اشكرني لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تستهدف إزالة كافة الشواهد والأختام والشعارات والعبارات المتعلقة بـ«داعش» والتي تم وضعها بشكل إجباري على المحال والمباني لترقيمها وجمع ما يعرف لديهم بالإيجارات خلال فترة سيطرتهم للمدينة.

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وأوضح المصدر أن كافة المحال التجارية والأسواق المجمعة والصيدليات وغيرها تم طلاؤها باللون الأزرق بما يعطى جمالاً للمدينة، مشيراً إلى أن الحملة متواصلة بالمدينة. وتستهدف الحملة إزالة جميع اللافتات الموجودة بالشوارع الرئيسية وتسميات المحال وإعادة تسميتها من خلال لجنة تكلفها بلدية سرت.

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