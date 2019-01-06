الطاهر ووليامز يبحثان آلية التعاون بين البعثة الأممية ووزارة الحكم المحلي

الطاهر مرحبا بوليامز خلال لقائهما بمقر الوزارة في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)

بحث المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، اليوم الأحد، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز آلية التعاون بين البعثة والوزارة في مجال الحكم المحلي.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء «تطرق اللقاء إلى آلية التعاون واستعداد البعثة الأممية لما توليه وزارة الحكم المحلي لتعزيز اللامركزية والحكم الرشيد وذلك من خلال تطوير منهجيات من شأنها الرفع من قدرات البلديات لقيادة العملية التنموية على المستوى المحلي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنيين بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة واستعداد الوازارة للتعاون مع البرامج التي تطلقها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا على المستوى الدولى لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ومتابعة تنفيذ أنشطة وبرامج الدعم الدولي».

وحضر اللقاء الذي عقد ظهر اليوم، بمقر وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، إيناس أحمد من مكتب الشؤون السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشار الوزير عبدالمجيد أبوغرارة ومدير مكتب الوزير حسين القماطي، ومدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة المكلف علي حمزة.