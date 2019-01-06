عميد سبها المكلف يعلن المدينة «منكوبة» بسبب طفح مياه المجاري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 06 يناير 2019, 05:02 مساء
طفح مياه المجاري في شوارع سبها. (الإنترنت)

أعلن عميد بلدية سبها المكلف، أبوسيف الأحول، اليوم الأحد، أن المدينة «منكوبة» بسبب طفح مياه الصرف الصحي ودخولها إلى منازل المواطنين وتسببها في إغلاق بعض الشوراع خصوصا فى منطقة المهدية.

وتداول نشطاء من مدينة سبها أمس السبت، صورا لشوارع المدينة أظهرت طفح مياه المجاري وتسببها في عرقلة حركة السير، محملين شركة المياه والصرف الصحي المسؤولية عن الأزمة التي تفاقمت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

لكن شركة المياه والصرف الصحي في سبها تشتكي من جهتها من كثرة التعديات على مقارها بالمدينة وسرقة آلياتها وتعرضها للتخريب في أحيان أخرى، ما أثر سلبا على عمل الشركة ومهامها المكلفة بها.

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وفي 30 أكتوبر 2018، طالب مسؤولون في مدينة سبها، الحكومة بتقديم دعم عاجل من أجل التغلب وحل أزمة الصرف الصحي التي تعاني منها المدينة خلال الشهور الأخيرة، منبهين إلى خطوة الوضع الصحي جراء انهيار شبكة الصرف بسبب التعديات المتكررة التي طالت محطات الرفع ومعدات وآليات الشركة.

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