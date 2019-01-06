سلامة يتابع ملف الأزمة الليبية في الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 06 يناير 2019, 04:51 مساء

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن بدء رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة زيارة عمل إلى الجزائر غداً الإثنين، للوقوف على تطورات الوضع في ليبيا، وتأتي الزيارة قبيل فترة قصيرة من انعقاد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع».

وقالت الوزارة اليوم الأحد، في بيان، إنه «في إطار التشاور الدائم بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، يقوم غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 7 و 8 يناير 2019».

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاورات غسان سلامة مع وزير الشؤون الخارجية، عبدالقادر مساهل «ستتمحور حول التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي والأمني وتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية».

ملتقي حواري حول «المؤتمر الجامع» في طرابلس

ورغم اقتراب موعد عقد الملتقى الوطني الجامع الذي تم الاتفاق عليه في إيطاليا، إلا أن البعثة الأممية لم تحدد موعدًا دقيقا له ولا آلية توجيه دعوات المشاركة للأطراف الليبية. وفي وقت سابق من العام الماضي، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، إن المنظمة الدولية «تسعى لإنجاح الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع»، المقرر عقده أوائل 2019، و«منحه أكبر حظوظ للتأثير الإيجابي» بأوضاع البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بمقر الوزارة بالعاصمة تونس شهر ديسمبر الماضي، شدد سلامة على ضرورة أن «يجمع الملتقى المرتقب جميع القوى الأساسية في ليبيا، على جملة من القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية، اللازمة للخروج من الانسداد السياسي الذي عرفته البلاد على مدار السنوات الماضية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المشروبات الغازية تدمر الكلى