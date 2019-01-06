ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل حاويتين بميناء مصراتة

مخدر الحشيش الذي عثر عليه بحاويتين في ميناء مصراتة. (مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة)

أعلنت وحدة التفتيش الآلي بمصلحة الجمارك في مصراتة، العثور على كمية كبيرة من مخدر «الحشيش» داخل حاويتين في ميناء مصراتة البحري بوزن إجمالي قدرته بحوالي 8 طن، كانت داخل 260 حقيبة تحتوي كل منها «على 60 قرص حشيش».

وقالت مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» الأحد، إنه «في صباح اليوم وفي حضور السادة أعضاء وحدة التفتيش الالي وقسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة وبحضور وكيل النيابة والأجهزة الأمنية وحضور الخبرة القضائية تم تفتيش حاويتين تحتويان على مخدر الحشيش قدرت البضاعة في الحاويتين بوزن إجمالي 8 طن بإجمالي 260 حقيبة وتحتوي الحقيبة على 60 قرص حشيش».

وهذه ليس المرة الأولى التي يجري فيها ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش في الموانئ الليبية، ففي 20 ديسمبر 2018 أعلنت مصلحة الجمارك، عن ضبط 52 ألفًا و100 كيلو غرام من مخدر «الحشيش»، و100 مليون قرص «ترامادول» لكنها لم توضّح ما إذا كانت هذه الكميّة جرى ضبطها دفعة واحدة أم خلال فترة زمنيّة معيّنة.

وفي 16 ديسمبر، أعدمت الجهات الأمنية في طبرق، حوالي عشرة أطنان من مخدر «الحشيش» عثر عليها داخل حاويات بميناء طبرق البحري. قال رئيس مركز جمارك ميناء طبرق البحري محمد زايد لـ«بوابة الوسط» إنها وصلت يوم 25 نوفمبر الماضي إلى الميناء لصالح شركة اسمها (بنغازي) لكن تبين أن هذه الحاويات ليس لها صاحب.

وفي 15 ديسمبر أوردت وكالة الأنباء اليونانية أن سلطات اليونان صادرت أكثر من ستة أطنان من مخدر الحشيش، بقيمة تبلغ 100 مليون يورو، كانت على متن سفينة تحمل علم سورية ومتجهة إلى ليبيا، قبالة جزيرة كريت.