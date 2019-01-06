الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الأحد 06 يناير 2019, 04:02 مساء

أوردت شبكة «بلومبرغ» الأميركية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويض مالي من ليبيا وسبع من الدول العربية، بما قيمته 250 مليار دولار على هذه الدول مجتمعة، تعويضًا لما اعتبرته أصولاً لليهود في تلك الدول.

وذكر تلفزيون «حداشوت» الإسرائيلي أن إسرائيل تسعى للحصول على 15 مليار دولار من ليبيا، و35 مليار دولار من تونس تعويضًا لملكيات اليهود التي تركوها هناك، على أن تحصل على 200 مليار دولار من المغرب والعراق وسورية ومصر واليمن.

ونقلت الوكالة عن التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية وكَّلت شركة محاسبة دولية لتقييم الأضرار، والمبالغ المالية التي يجب أن تحصل عليها كتعويض، وذلك في إطار خطة السلام التي من المتوقع أن تعلنها الإدارة الأميركية قريبًا في فلسطين.

وذكرت جريدة «تايمز أوف إسرائيل» من جانبها أن الشركة التي وكَّلتها حكومة إسرائيل عملت خلال الـ18 شهرًا الماضية على حصر أملاك وأصول اليهود الذين هجروها في ليبيا والبلدان العربية الأخرى.

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