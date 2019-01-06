روسيا تجدد دعم حكومة الوفاق وتدعو السراج لزيارتها

السراج خلال لقاء مع السفير الروسي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

جدد السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس بمدينة طرابلس.

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية وعددًا من ملفات التعاون المشترك، وفق الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مشددًا على عمق العلاقات بين الشعبين الصديقين مبديًا حرص المجلس الرئاسي على تفعيل برامج التعاون المشترك، وتحديث الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

وقدم رئيس المجلس لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ سبتمبر العام الماضي وآفاق تطويره، مبديًا تطلعه لعودة الشركات والاستثمارات الروسية للعمل مجددًا إلى ليبيا.

وقدم السفير دعوة للسراج لزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

